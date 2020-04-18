Власти Японии решили раздать всем жителям страны по $900 из-за эпидемии

Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение премьер-министра Синдзо Абэ.

Размер прямой выплаты составит 100 тыс. йен (928 долларов). Изначально планировалась выдача 300 тыс. йен домохозяйствам, которые смогут доказать падение доходов от кризиса, однако позднее Абэ решил расширить программу. Это было сделано в том числе и под давлением со стороны некоторых членов его Либерально-демократической партии, отмечает агентство.

Как отмечает The Japan Times, заявление о возможной выдаче прямой денежной помощи населению в размере 100 тыс. йен премьер-министр Японии сделал после встречи с лидером партии "Комейто" Нацуо Ямагучи. Ямагучи отмечал, что такие выплаты должны стать дополнительной мерой для поддержки экономики, которая сильно пострадала от распространения коронавируса.

Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что власти еще прорабатывают детали программы выплат и рассчитывают начать их как можно скорее.

Аналогичные меры поддержки граждан ранее были приняты и в других странах, передает РБК. 17 марта, президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном антикризисном пакете мер поддержки, в рамках которого 250 млрд долларов пойдут на разовые денежные выплаты населению. Кроме того, прямые денежные выплаты начали выдаваться в Гонконге (по 1280 долларов) и Сингапуре (от 70 долларов до 210 долларов).