Власти ЮАР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

В результате наводнения в южноафриканской провинции Квазулу-Натал погибли более 440 человек. Чтобы справиться с последствиями катастрофы, глава государства Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) объявил чрезвычайное положение, передает агентство AFP во вторник, 19 апреля.

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"Это гуманитарная катастрофа, которая требует массированных и быстрых ответных действий", — заявил Рамафоса в телеобращении. "Жизнь, здоровье и благополучие тысяч людей остаются под угрозой", — добавил он. Подтверждена гибель 443 человек, 48 человек числятся пропавшими без вести, еще 40 тысяч людей остались без домов, сообщили власти. "Спасательные операции остановлены", — пишет AFP со ссылкой на корреспондент. Теперь операции "больше связаны с поиском и помощью" пострадавших.

Сильнейшее наводнение на востоке ЮАР

На прошлой неделе в провинции на востоке страны за 48 часов выпало более 450 миллиметров осадков — почти половина от среднегодового количества. "Эти наводнения — самые сильные, которые мы когда-либо случались на нашей памяти", — заявила на пресс-конференции министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Нкосазана Дламини-Зума (Nkosazana Dlamini-Zuma).

Объявление чрезвычайного положения позволит властям выделить дополнительные средства для ликвидации последствий стихийного бедствия. Правительство ЮАР уже объявило о чрезвычайной помощи на сумму около 63 млн евро. Ликвидацией последствий занимается в том числе армия ЮАР. 10 000 солдат будут задействованы для восстановления систем подачи питьевой воды и электроснабжения, а также для помощи в поиске пропавших без вести.