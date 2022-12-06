Влияние России в Боснии: как реагируют в Сараево

Война в Украине усилила раскол политических элит Боснии и Герцеговины, что не позволяет стране выработать стратегию борьбы с российским влиянием, констатируют эксперты.

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Необычно жесткая полемика между мэром Сараево Беньяминой Карич и российским посольством в Боснии и Герцеговине (БиГ) по поводу подписанного на днях в Брюсселе соглашения о сотрудничестве БиГ с Украиной вновь привлекла внимание к проблеме кремлевского влияния на Балканах.

"Вы, путинская Россия, являетесь ведущей силой террора, дискриминации, подавления правды и распространения лжи в мире", — написала Карич на своей страничке в соцсетях в ответ на претензии со стороны российского посольства, которое осудило решение властей в Сараево развивать дружественные отношения с Киевом. Карич пояснила, что не имеет претензий к русской культуре, но не позволит стране, которая в 2015 году в СБ ООН блокировала резолюцию о геноциде в Сребренице, "произносить проповеди о морали".

Раскол политических элит

Босния — среди тех государств, где ощущается раскол в политических элитах, когда речь заходит о российской политике и влиянии. Во многом это связано со специфическим послевоенным устройством страны, которая состоит из двух частей: Республики Сербской (49% территории) и Федерации Боснии и Герцеговины (51%). После подписания Дейтонского соглашения в 1995 году здесь возникла сложная система власти, которая учитывает интересы трех основных групп населения: боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В преимущественно мусульманском Сараево, где сосредоточены центральные органы власти, в отношениях с Москвой держат дистанцию. В свою очередь, в Республике Сербской (РС) тепло принимают российских гостей (среди них в последние годы были министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) и поддерживают внешнеполитический курс Кремля, включая аннексию Крыма и "спецоперацию" в Украине.

Товарооборот между Россией и Боснией — около 115 млн евро, при этом боснийский экспорт в РФ в 2021 году составил около 54 млн евро (в страны ЕС — 5 млрд евро). Российские инвестиции оцениваются в 234 млн евро, это менее 3% от общего объема иностранных вложений в экономику страны. При этом почти весь объем вливаний из РФ — 232 млн евро — приходится на Республику Сербскую, а с другой частью страны — Федерацией БиГ — существенных связей так и не возникло. Москва во многом контролирует энергетический сектор РС, там работают "Газпромнефть" и "Зарубежнефть".

Foto: AP/Scanpix/LETA

Хотя формально БиГ поддержала санкции Евросоюза в отношении России, это решение на практике не применяется из-за несогласия сербских представителей. В РС по-прежнему готовы развивать связи с Москвой, ссылаясь на нейтралитет в вопросе войны в Украине. В сентябре в Приедоре прошел бизнес-форум с участием российских предпринимателей.

Война прошлая и нынешняя

У боснийских сербов давние симпатии к Москве. "Россия признала независимость Боснии в апреле 1992 года, но уже вскоре, когда стало ясно, что конфликт набирает силу, Москва встала на сторону Радована Караджича (первый президент РС в 1992-1996 годах, Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному заключению. — прим. DW). При этом российское оружие в 1990-е продавалось всем конфликтующим сторонам", — вспоминает в интервью DW сараевский политический обозреватель Желько Байич.

Война в Украине, по его мнению, лишь углубила раскол в обществе и элитах: "Республика Сербская поддержала "спецоперацию", а местные СМИ продвигают пророссийскую точку зрения. В Федерации же агрессию осуждают, а некоторые политики и эксперты напоминают, что до украинской границы меньше тысячи километров. "Другими словами: сегодня Украина, завтра Босния и Герцеговина!" — объясняет Байич.

Опасаясь негативного влияния украинского конфликта, западные страны в последние месяцы направили в Боснию специалистов в области обороны и борьбы с дезинформацией и несколько сот военнослужащих для усиления миротворческой миссии EUFOR.

Дружба Додика с Путиным

"Президент Республики Сербской Милорад Додик не упускает возможности похвастаться своей дружбой с Владимиром Путиным, часто проводя параллели между "несправедливым статусом" РС и западным давлением на Россию", — продолжает Байич. По его словам, на руку Додику и то, что Россия почти всегда занимает противоположную западным странам позицию в Совете по выполнению мирного соглашения, где лидера боснийских сербов обычно критикуют за сепаратистскую риторику.

Додик только в этом году встречался с Путиным дважды — в сентябре перед боснийскими выборами, и в июне, во время Петербургского международного экономического форума. С 2014 года два лидера виделись не менее 10 раз, после каждой встречи Додик заявляет о поддержке со стороны Москвы.

Так, в 2016 году он утверждал, что Кремль одобрил его решение о проведении (вопреки запрету Конституционного суда и недовольству США и ЕС) референдума о праздновании Дня Республики Сербской 9 января. В Москве этого не опровергали.

Инциденты последних лет

Российские власти заявляют, что уважают суверенитет и территориальную целостность БиГ, но в то же время, указывают наблюдатели, Москва оправдывает (или обходит молчанием) инициативы, ведущие к дезинтеграции. Среди них — прошлогоднее решение Додика начать бойкот общегосударственных органов власти и его угрозы выйти из соглашения о единой армии. "Общие вооруженные силы Дейтонским соглашением не предусмотрены", — говорил в этой связи российский посол в Сараево Игорь Калабухов. Между тем единая армия, созданная в 2006 году, является одним из немногих звеньев, связывающих все три этнические общины.

Foto: AP/Scanpix

В Боснии с ее слабым центральным правительством Москву часто обвиняют в поощрении разногласий и попытках расколоть страну. В последние годы было несколько громких инцидентов, связанных с противодействием российской политике и влиянию. В 2020 году, то есть в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения, одним из гарантов которого выступает Россия, был фактически сорван визит главы МИДа Сергея Лаврова. Его впервые не стали принимать в Сараево в главном руководящем органе страны — президиуме БиГ. Два из трех членов президиума, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались от переговоров, обвинив Лаврова в неуважении суверенитета страны.

Осенью Футбольный союз Боснии, который возглавляет племянник Додика Вико Зелькович, объявил о планах сыграть товарищеский матч со сборной России, которая была отстранена ото всех международных соревнований. Босния могла стать первой национальной командой из Европы, сыгравшей с россиянами после вторжения РФ в Украину. Но после протестов ведущих боснийских футболистов поединок отменили.

Трудности дезинфекции

Еще одна громкая история связана с отказом боснийских властей во въезде пяти военным машинам с российскими медиками, которые направлялись в населенный мусульманами и хорватами Мостар. Они собирались весной 2020 года продизенфицировать местную больницу от коронавируса. Об этом Москву попросил известный политик-хорват Драган Чович, занимавший тогда пост главы верхней палаты парламента. С Човичем российский МИД официально контактировал лишь в 2020-21 годах.

В Сараево после консультаций между различными ведомствами сочли, что в российской операции нет необходимости и что Москва вновь пыталась действовать в обход центральных властей. Как и у Милорада Додика, у Човича, возглавляющего партию "Хорватское демократическое содружество БиГ", в Сараево репутация политика, выступающего за территориальный раскол БиГ. До споров о дезинфекции в Мостаре российские медики беспрепятственно смогли поработать в Республике Сербской и заслужили похвалу от местных властей.

Без стратегии

Как сообщил в беседе с DW профессор факультета политических наук Сараевского университета Сеад Турчало, "в последнее десятилетие российское влияние стало более интенсивным и негативным". Прежде всего, по его словам, это выражается в противодействии основным внешнеполитическим целям БиГ — интеграции в ЕС и НАТО, а также в поддержке политики Додика. "Россия как страна дефектной демократии защищает сепаратистскую политику Республики Сербской (представляя ее. — прим. DW) как демократическое право или способ защиты Дейтонского соглашения", — объясняет Турчало.

"Кроме того, Россия поддерживает праворадикальные группировки, пропагандирующие исторический ревизионизм, прославляющие военных преступников и отрицающие геноцид в Сребренице, что ведет к дестабилизации страны. Эти же группы способствуют усилению антизападных нарративов, что служит дополнительным элементом дестабилизации", — считает политолог.

По словам Турчало, негативному российскому влиянию в Боснии противостоит лишь "небольшое аналитическое и исследовательское сообщество, в стране нет стратегического подхода к этой проблеме".