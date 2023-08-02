ВМФ РФ начал учения в Балтийском море

В Балтийском море начались учения Военно-морского флота России "Океанский щит", сообщает государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

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В тренировках задействованы более 30 боевых кораблей и катеров, 30 аппаратов морской авиации и около 6 тысяч военнослужащих. Они будут отрабатывать действия по защите морских коммуникаций и побережья, перевозке войск и грузов, говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в российском Минобороны, учения призваны "проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками".

После окончания тренировок корабли и авиация вернутся в пункты постоянного базирования.