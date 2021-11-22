Внедорожник въехал в праздничное шествие в Висконсине — есть жертвы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в рождественский парад в американском штате Висконсин.

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Во время предпраздничного шествия в пригороде Милуоки — городке Уокешо — пострадали более 20 человек, есть жертвы. Об этом сообщила городская полиция в воскресенье, 21 ноября. Среди пострадавших — дети, участники оркестра и танцевальная труппа. 11 взрослых и 12 детей госпитализированы.

Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан. Томпсон отложил вопросы до следующего брифинга.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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