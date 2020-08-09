Внимание! На этих паромах Таллинн — Хельсинки могли быть люди с коронавирусом
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Департамент здравоохранения Финляндии (THL) опубликовал список рейсов, на которых финны, контактировавшие с источником инфекции, возвращались на родину, и попросил людей на борту следить за своим здоровьем.

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В пятницу Департамент здоровья объявил, что в Нехату (Пярнумаа) состоялась вечеринка, организованная финнами, с участием двух гостей, у которых через несколько дней был диагностирован коронавирус. Присутствовавших на вечеринке финнов попросили соблюдать карантин.

С 31 июля по 2 августа на вечеринке в Нехату присутствовало 83 человека, большинство из которых вернулись в Финляндию.

22 человека обнаружили у себя симптомы коронавируса, но их тесты пока отрицательные. Департамент здоровья Финляндии отслеживает ситуацию и постоянно сообщает вновь поступившую информацию.

Сегодня THL опубликовал список рейсов, на которых люди, контактировавшие с заболевшими, вернулись на свою родину, попросив всех, кто путешествовал в этих поездках, сделать тест на коронавирус.

1 августа, суббота
Tallink Silja, 16:30

2 августа, воскресенье
Eckerö Line, 12:00
Viking Line, 12:30
Tallink Silja 13:30
Finbo Cargo 15:15
Viking Line 15:30
Eckerö Line 18:30
Tallink Silja 19:30
Viking Line 20:30

3 августа, понедельник
Eckerö Line 12:00
Finbo Cargo 15:15
Viking Line 17:00
Eckerö Line 18:30

4 августа, вторник
Viking Line 17:00

5 августа, среда
Finbo Cargo 15:15
Tallink Silja 19:30

6 августа, четверг
Finbo Cargo 15:15

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