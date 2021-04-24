Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Об этом пишет РБК со ссылкой на издания France Bleu и LCI.

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Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

Физраствор не представлял опасности для "привитых". Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.

По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зафиксировано 32 340 новых случаев заражения COVID-19 и 309 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 5,4 млн человек, умерших — 102 525 человек.

По информации ведомства, обоими компонентами вакцины Pfizer в стране сейчас привиты 157 290 жителей страны. За последние сутки препаратом вакцинировались 6760 человек.

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