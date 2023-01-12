Во Франции анонсировали пенсионную реформу. Оппозиция и профсоюзы в ответ объявили о массовых акциях протеста

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство подготовило план пенсионной реформы. Если законопроект удастся провести через парламент, к 2030 году французы смогут выходить на пенсию в 64 года (сейчас в 62). Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий уже раскритиковали инициативу и объявили о подготовке всефранцузской акции протеста на следующей неделе.

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По словам главы французского правительства, возраст выхода на пенсию будут повышать постепенно, на три месяца ежегодно. С 2027 года максимальную государственную пенсию будут выплачивать только гражданам с трудовым стажем не менее 43 лет; это отразится, например, на уходивших в декрет женщинах или тех, кто перед началом карьеры проучился дольше среднего. Отменят и разнообразные льготы для разных категорий работников — возможность досрочно выйти на пенсию оставят для полицейских, пожарных и тех, кто начал работать до 20 лет.

Одновременно законопроект предполагает повышение размера минимальной пенсии для малообеспеченных и имеющих необходимый стаж французов до 85% от минимальной заработной платы — это почти 1200 евро. Пересмотреть планируют и пособия уже вышедших на пенсию граждан, получающих минимальную пенсию. Согласно реформе, при повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет государственные служащие старше 62 лет смогут проработать последние два года в режиме неполной занятости.

Необходимость проведения реформы Борн объяснила существенным ростом продолжительности жизни во Франции — сейчас это около 80 лет для мужчин и 85 лет для женщин. Правительство опасается, что в этих условиях финансовая устойчивость пенсионной системы может оказаться под угрозой, равно как и выплаты будущим пенсионерам. Французскую пенсионную систему называют одной из самых "щедрых" в Европе — государственные выплаты положены всем гражданам страны по окончании карьеры.

Президент Эммануэль Макрон, в прошлом году избранный на второй и последний срок, не в первый раз пытается изменить пенсионную систему. Предыдущая попытка в 2019 году привела к протестам, хотя сам план был менее жестким — власти предлагали лишь унифицировать многочисленные программы, отменив разнообразные льготы, исключения и специальные условия, не повышая возраст выхода на пенсию. Впоследствии реализация реформы была отложена сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за президентской кампании и войны в Украине.

Восемь крупнейших французских профсоюзов накануне опубликовали совместное заявление, в котором объявили 19 января днем забастовок и протестов против анонсированной пенсионной реформы. Против инициативы властей выступили и оппозиционные партии, как крайние левые (лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон назвал идею повысить пенсионный возраст "серьезным социальным регрессом"), так и крайние правые (Марин Ле Пен из "Национального объединения" охарактеризовала реформу как "несправедливую" и пообещала заблокировать ее прохождение через парламент).

Как пишет Reuters, около 80% французов выступают против проведения пенсионной реформы, до двух третей жителей страны готовы активно участвовать или по крайней мере симпатизируют будущим протестам. При этом 60% тех, кто уже вышел на пенсию, поддерживают идею французского правительства, утверждает Bloomberg.