Во Франции арестовали подозреваемого в изготовлении "грязных бомб"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Силовики нашли у молодого человека четыре самодельных взрывных устройства, содержащих уран, а также изображения свастики и капюшоны Ку-клукс-клана.

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В департаменте Верхний Рейн на юге Франции арестовали 26-летнего мужчину, которого заподозрили в изготовлении бомб, содержащих уран, — так называемых грязных бомб, сообщает France Bleu. Этим термином обозначается взрывное устройство, изготовленное как из обычных взрывчатых веществ, так и из радиоактивных материалов.

В полицию обратились представители Учебного центра им. Марселя Рудлоффа, который посещал молодой человек. Как передает Liberation, он показывал другим студентам видеоролики о том, как изготовлять взрывчатые вещества, и утверждал, что намерен использовать их.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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