Во Франции десятки сайтов подверглись атакам исламистов

Десятки взломанных французских сайтов восхваляли ислам и показывали изображения президента Макрона в виде свиньи. Таким образом хакеры отреагировали на последние заявления президента Франции.

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Десятки сайтов пенсионных объединений, районных управ и бизнес-компаний во Франции подверглись хакерским атакам, сообщает агентство AFP в ночь на вторник, 27 октября. На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мохаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эмманюэля Макрона в виде свиньи.

Французские эксперты по кибербезопасности были еще в воскресенье предупреждены о волне кибернападений, во многом повторяющих кибератаки 2015 года, когда ими сопровождались исламистские теракты. Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент.

Выступая 23 октября на траурной церемонии в память о педагоге, Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он. 24 и 25 октября в ряде стран Ближнего Востока сотни демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить возмущение заявлениями Макрона об исламе.

Лидеры некоторых мусульманских государств также восприняли слова французского лидера с явным недовольством. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Макрона "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.