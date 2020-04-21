Во Франции мальчик с Covid-19 не заразил ни одного из 172 человек, с которыми контактировал

Девятилетний мальчик-француз, зараженный коронавирусом Covid-19 на востоке Франции, несмотря на то, что контактировал со 172 людьми, не заразил ни одного из них, включая своих близких родственников, сообщила во вторник газета The Guardian.

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Все люди, с которыми контактировал мальчик, были помещены в качестве меры предосторожности под карантин.

До того, как у мальчика был диагностирован коронавирус, он посещал сразу три лыжные школы в департаменте Верхняя Савойя.

The Guardian отмечает, что мальчик относится к кластеру зараженных, связанных с британцем Стивом Уолшем - первым подданным Великобритании, у которого зарегистрировали Covid-19.

Уолш заразился коронавирусом на конференции в Сингапуре в январе. Позднее он присоединился к своей семье из пяти человек и к группе из 10 совершеннолетних британцев, прилетев из Лондона в Верхнюю Савойю на лыжный курорт Контамин-Монжуа.

The Guardian отмечает, что органы здравоохранения Франции, расследовавшие этот феномен, предположили, что дети могут не быть основными распространителями вируса.