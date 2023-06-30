Во Франции не утихают беспорядки: подожжено 1900 автомобилей и 500 общественных зданий
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ходе беспорядков во Франции с четверга подожжено около 1900 автомобилей и около 500 общественных зданий, в это число входят полицейские участки и городские думы, сообщили французские власти. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA.

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По сообщению BFMTV, к тушению пожаров привлечено около 10 000 пожарных.

Только в парижском регионе было подожжено 934 автомобиля и начался пожар в 212 зданиях, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на официальных лиц. В свою очередь, в Страсбурге было подожжено 74 автомобиля, сообщают СМИ.

В Нантере 17-летний подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Видеозапись случившегося попала в соцсети. В тот же день в пригороде Парижа вспыхнули беспорядки, позднее распространившиеся на некоторые другие города. К утру 29 июня были задержаны 150 человек. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

В районе Парижа и других французских городах уже три ночи подряд не утихают беспорядки.

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