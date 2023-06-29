Во Франции новые беспорядки из-за убийства полицейским юноши

В Париже и его пригородах, а также в некоторых других городах Франции в ночь на четверг, 29 июня, продолжились беспорядки, вспыхнувшие сутками ранее, после того как полицейский во время проверки на дороге застрелил 17-летнего автомобилиста в столичном пригороде Нантер. К утру было произведено 35 задержаний.

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Трагедия произошла 27 июня. По данным полиции, находившийся за рулем юноша по имени Наэль М. отказался подчиниться ее требованиям. Как сообщает RFI, 38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве.

27 июня видеозапись случившегося попала в соцсети. На ней видно, что во время проверки желтого автомобиля один из полицейский держит водителя под прицелом. Когда автомобиль трогается с места, полицейский производит выстрел и попадает водителю в грудь.

Прибывшим на место врачам спасти Наэля не удалось. Сообщается, что вместе с ним в машине находились еще два человека. Одному из них удалось скрыться, другого, также несовершеннолетнего, задержали, однако отпустили ранним утром 29 июня.

Беспорядки начались в Нантере и еще нескольких пригородах Парижа вечером 27 июня. Утром мэрия Нантера опубликовала заявление с призывом соблюдать спокойствие и требованием "справедливости для Наэля".

Вечером среды, 28 июня, обстановка снова накалилась, пишет агентство AFP. Как передают его корреспонденты, участники беспорядков подожгли более десяти автомобилей и многочисленные контейнеры с мусором, а также перекрыли улицы. Когда люди начали забрасывать полицейских булыжниками, те применили слезоточивый газ.

Ранее, в первую ночь беспорядков, по словам префекта полиции Лорана Нуньеса, были сожжены 42 автомобиля. Тогда пострадали 24 полицейских, 24 человека были задержаны.

В связи с происшествием было начато два расследования, указывает RFI. Одно из них поручено полицейскому участку Нантера по обвинению в сопротивлении аресту и попытке убийства. Другое расследуется Генеральной инспекций национальной полиции (IGPN) по обвинению в преднамеренном убийстве.