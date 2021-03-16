Во Франции обнаружен новый, сложно выявляемый штамм коронавируса

Во французской провинции Бретань на северо-западе страны выявлен новый вариант коронавируса, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны."После выявления путем секвенирования в Бретани нового варианта [коронавируса] (производного от Clade 20 °C) органы здравоохранения принимают необходимые меры по мониторингу и поддержке", — говорится в сообщении.

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По данным Минздрава страны, 13 марта было выявлено 79 случаев заболевания COVID-19, и восемь из них пришлось на новый вариант коронавируса. При этом штамм не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов — у зараженных им были симптомы заболевания, но мазки показывали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови.

"Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом", — говорится в сообщении министерства. Сейчас медики проводят углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также еще предстоит проверить реакцию мутации на вакцины и антитела, которые появились во время заболевания "классическим" вариантом вируса.

По данным Минздрава, за сутки во Франции выявлен 6471 заболевший коронавирусом, умерли 333 человека. Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 4 млн случаев заражения и 90 788 смертей из-за коронавируса.

С середины января Франция ужесточила правила въезда в страну из-за угрозы распространения "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса. Все, кто прибывает в страну из-за пределов ЕС, должны пройти недельный карантин. С собой у них должен быть отрицательный тест на COVID-19.