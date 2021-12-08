Во Франции освобожден задержанный по делу об убийстве Хашогги

Французские власти в среду, 8 декабря, освободили мужчину, задержанного накануне в Париже в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Генеральный прокурор Парижа сообщил что задержанный не является подозреваемым, разыскиваемым Турцией по этому делу.

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33-летний подданный Саудовской Аравии Халид Аль-Отайби был задержан во время пограничного контроля в аэропорту Шарль-де-Голль на основании международного ордера на арест, выданного турецкими властями в ноябре 2018 года. Вслед за этим посольство Саудовской Аравии в Париже заявило, что мужчина не имеет отношения к убийству Хашогги, и потребовало его немедленного освобождения.

"Тщательная проверка личности этого человека показала, что ордер на арест на него не распространяется, — говорится в заявлении генпрокурора Парижа. — Он был отпущен на свободу". Выяснилось, что Халид Аль-Отайби является тезкой бывшего члена королевской гвардии Саудовской Аравии, который состоял, по версии следствия, в группе из 15 человек, убившей Хашогги.

Убийство саудовского журналиста

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.



Французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с Мухаммедом бен Сальманом. Макрон стал одним из первых западных лидеров, встретившихся с наследным принцем после убийства Хашогги.