Во Франции пойман спонсор геноцида в Руанде Фелисьен Кабуга

Фелисьен Кабуга является одним из важнейших фигурантов в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в создании формирований, причастных к истреблению тутси в 1994 году.

Во Франции пойман находившийся в розыске фигурант дела о геноциде в Руанде Фелисьен Кабуга. Он был задержан утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа, сообщили прокуратура и полиция Франции.

84-летний Кабуга жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Он является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его считают финансовым спонсором геноцида народа тутси. Он — тесть бывшего министра планирования Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Кабуга обвиняется в создании формирований "Интерахамве" — вооруженных отрядов хуту, на которые возлагается главная ответственность за истребление народа тутси в 1994 году. В отношении Фелисьена Кабуги был выдан международный ордер на арест.