Во Франции прекратили предлагать бесплатные тесты на Covid-19

Власти Франции в пятницу прекратили практику бесплатных тестов на Covid-19, чтобы побудить еще больше сограждан вакцинироваться против него, сообщают в пятницу французские СМИ.

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Тесты были бесплатными, когда вакцинация набирала обороты, но затем правительство объявило, что не рассматривает регулярное тестирование как альтернативу вакцинам, учитывая, что возможность привиться была у каждого, напоминают СМИ.

Теперь около 7 млн совершеннолетних французов, которые не привиты или привиты частично, придется платить 22-44 евро за тест. Тесты останутся бесплатными для тех, у кого есть рецепт от врача, кто недавно контактировал с инфицированным человеком, у кого недавно был положительный результат теста или у кого есть непереносимость к вакцинам.

Кроме того, начиная с пятницы, люди, работающие в больницах, клиниках и домах престарелых, а также пожарные и водители скорой помощи должны представить доказательства прохождения полного курса вакцинации, или они рискуют отправиться в неоплачиваемый отпуск.

СМИ отмечают, что на данный момент уровень заболеваемости COVID-19 во Франции опустился ниже тревожного уровня и составляет в среднем за неделю 50 новых случаев на 100 тыс. жителей. Так, накануне медицинские органы отчитались за выявленные за сутки чуть более 5 тыс. случаев заболевания.

Всего во Франции за время пандемии выявили более 7 млн заражений COVID-19, свыше 117 тыс. инфицированных скончались.