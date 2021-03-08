Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Наследнику авиапромышленного концерна Dassault было 69 лет. Его вертолет разбился при взлете с частной площадки вечером в воскресенье, пишет портал РБК.

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В воскресенье на северо-западе Франции упал частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате крушения он погиб вместе с пилотом, сообщает Figaro.

Авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени в департаменте Кальвадос недалеко от города Довиль. Эти сведения подтвердила прокурор коммуны Лизье Дельфин Мьенниель. Вертолет AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с частной площадки.

Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Соболезнования в связи с гибелью промышленника и депутата Национального собрания Франции выразил глава государства Эмманюэль Макрон. "Оливье Дассо любил Францию. При жизни он не переставал служить и дорожить ей. Его внезапная смерть — большая потеря", — написал президент в Twitter.

Дассо было 69 лет. Он был внуком Марселя Дассо — французского авиаинжинера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-джеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа, кроме всего прочего, контролирует газету Figaro.

После смерти деда в 1986 году отец Оливье Дассо — Серж Дассо — назначил сына заместителем директора дочерней компании Europe Falcon Service. После этого он стал стратегическим директором подразделения Dassault Aviation, занимавшегося гражданской авиацией. Оливье Дассо был профессиональным пилотом, ему принадлежит несколько мировых рекордов скорости.

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Франция Эмманюэль Макрон
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