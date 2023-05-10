Во Франции признают ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало за включение российской ЧВК "Вагнер" в европейский список террористических организаций. Была принята резолюция с призывом к властям страны и Евросоюзу принять такое же решение.

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В резолюции содержатся оценки немецких спецслужб, согласно которым военизированная группировка "участвовала в убийствах и пытках мирных жителей в Буче". Действие ЧВК, подчеркивается в документе, могут быть квалифицированы как военные преступления. В документе отмечается также роль российской наемнической группировки в расправах над мирными жителями Сирии и ряда других африканских стран, среди которых Мали и ЦАР.

Палата рассматривала резолюцию днем 9 мая. В начале апреля ее внесла в парламент группа из 14 депутатов от президентской фракции "Возрождение". Документ поддержал 331 депутат, присутствовавший на заседании. Всего в Национальном собрании Франции 577 депутатов.

Резолюции носят рекомендательный характер и не обязывают власти к конкретным действиям.

Отдельные страны уже признали ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В середине марта это решение принял литовский сейм. В конце января транснациональной криминальной организацией компанию признало Министерство финансов США. Однако в Белом доме отказываются признавать ЧВК "Вагнер" террористической группой, хотя конгресс США настаивает на этом, писала The Hill.

Британия также намерена официально внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, чтобы усилить давление на Россию, сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на газету Times.