Во Франции проходит первый тур региональных выборов

Во Франции в воскресенье, 20 июня, начинается первый тур выборов в Региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления. Они традиционно считаются генеральной репетицией перед президентскими выборами, запланированными на апрель 2022 года, и "лакмусовой бумажкой" для определения настроений избирателей в стране.

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Многие эксперты полагают, что региональные выборы 2021 года помогут определить, насколько сильны позиции крайне правой партии "Национальное объединение" (бывшее название: "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен (на фото). Ожидается, что именно она станет основным конкурентом действующего президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах главы государства в 2022 году.

По прогнозам, в пяти регионах страны партия Ле Пен станет сильнейшей в первом туре. Еще в шести регионах прогнозируется лидерство различных коалиций правых партий — прежде всего партии "Республиканцы" Жана Леонетти, а также центристов. По итогам двух туров региональных выборов партия "Национальное объединение" может получить конроль над парламентами как минимум двух регионов Франции.

В то же время, судя по прогнозам во французских СМИ, многие эксперты полагают, что политическое движение "Республика на марше", сформированное вокруг Макрона, несмотря на довольно высокий рейтинг президента, не добьется успехов ни в одном из регионов страны. Однако, поскольку полномочия центра и региональных парламентов во Франции сильно различнаются, это не стоит трактовать как неприятие избирателями политики Макрона на посту главы государства, отмечает агентство dpa.

Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов Региональных советов изберут во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам.

При этом каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает более половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10% голосов. В нынешнем году второй тур региональных выборов, в случае его необходимости, пройдет 27 июня.

Ожидается, что явка на выборах в этом году будет небольшой и составит всего 40 процентов. Из-за пандемии коронавируса голосование будет проходить в условиях строгих карантинных ограничений.

Так, на избирательные участки нужно приходить строго в маске. Более трех граждан не могут находиться там одновременно.