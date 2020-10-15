Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудники французской полиции в четверг провели обыски в доме министра здравоохранения страны Оливье Верана в рамках расследования деятельности кабмина во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал BFMTV.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обыски также прошли в доме главы Генеральной дирекции Минздрава Франции Жерома Саломона, у бывшего премьера Франции Эдуара Филиппа, экс-министра здравоохранения Аньес Бюзин и бывшего пресс-секретаря правительства Сибет Ндиайе.

В Минздраве Франции заверили, что никто из этих действующих и бывших официальных лиц не отказывался от сотрудничества со следствием, и потому обыски проходят в спокойной атмосфере.

В июле генпрокурор кассационного суда Франции Франсуа Молен объявил о начале предварительного расследования в отношении ушедшего в июне с поста премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы его правительства во время пандемии коронавируса. Помимо него, фигурантами расследования стали Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

Расследование началось после получения исков с жалобами о том, что премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий, и не приняли достаточно эффективные меры для защиты здоровья населения. В правительстве Франции, напротив, считают, что действовали правильно, основываясь на той информации о вирусе, которая была им доступна.

Максимальное наказание за подобные нарушения составляет два года тюремного заключения и штраф в размере 30 тыс. евро.

3 июля на тот момент премьер Франции Филипп подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс, который сформировал новое правительство.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Франция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Что привезти на память из Вентспилса
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини