Во Франции протестуют против сокращения рабочих мест в Renault
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На севере Франции в субботу, 30 мая, несколько тысяч людей вышли на протест против новых мер экономии автоконцерна Renault. Демонстрация, к участию в которой призвали профсоюзы, прошла у завода концерна в городе Мобёж, сообщает Deutsche Welle.

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Накануне Renault представил план по снижению расходов более чем на два миллиарда евро за ближайшие три года. Он предполагает разные меры по оптимизации производства, а также изменения примерно для 15 000 сотрудников во всем мире. В частности, около 4600 работникам во Франции будут предложены переподготовка, поощрение увольнения по собственному желанию или другие программы, а более 10 тысяч рабочих мест в других странах будут сокращены.

При этом производство в Мобёже планируют перенести на завод в другом городе, передает информагентство AFP. В то же время Renault объявил, что будет закрыт только один небольшой завод в пригороде Парижа.

Renault получит помощь от государства

Ранее власти Франции согласились оказать финансовую поддержку Renault, пострадавшему в результате пандемии коронавируса. Взамен концерн должен выполнить ряд условий, в частности, производить больше электроавтомобилей и участвовать в германо-французском проекте по разработке и производству аккумуляторов.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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