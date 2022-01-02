Во Франции с начала пандемии 10 млн человек заразились коронавирусом

В канун Нового года во Франции был достигнут новый максимум: там зафиксировали 232 200 случаев заражения коронавирусом за сутки. С 3 января в стране вводятся новые ограничения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Франция стала шестой страной в мире, где с начала пандемии более 10 миллионов человек заразились коронавирусом. Ранее эту отметку пересекли США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия. В субботу, 1 января, Национальное агентство общественного здравоохранения Франции сообщило о 219 126 новых случаях заболевания.

Накануне во Франции был поставлен новый антирекорд: 31 декабря было зафиксировано 232 200 новых случаев. В своем новогоднем обращении президент Эмманюэль Макрон предупредил, что следующие несколько недель будут тяжелыми для французов. В то же время он добавил, что правительству стоит воздержаться от дальнейшего введения ограничений.

Тем не менее с 3 января во Франции вступает в силу новое правило, предписывающее ношение масок детям в возрасте с 6 лет. Ранее носить маски в общественных местах нужно было лишь начиная с 11 лет. Кроме того, в крупных городах, таких, как Париж и Лион, снова нужно будет находиться в маске на улице.

В Германии более 7 млн человек заразились коронавирусом

В Германии с начала пандемии коронавирусом заразились 7 176 814 человек, 112 109 человек скончались от последствий ковида. 1 января было зафиксировано 26 392 новых случая инфицирования.