Во Франции тысячи человек выразили солидарность с палестинцами
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.

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Во Франции тысячи человек приняли участие в демонстрациях в поддержку палестинской стороны в израильско-палестинском конфликте. Самая крупная манифестация в субботу, 22 мая, прошла в Париже, где на площади Республики собралось до 4000 человек, сообщает французский телеканал Franceinfo.

В демонстрации принял участие Филипп Мартинес — генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT), крупнейшего во Франции профсоюзного объединения. Подобные акции прошли также в Страсбурге, где на улицы вышли около 1000 человек, Лилле, Тулузе и Монпелье.

Перемирие на Ближнем Востоке


Ранее, 20 мая, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня — боевые действия были остановлены с 2 часов ночи местного времени. Соглашение стало возможным при посредничестве Египта. К перемирию присоединилась группировка "Исламский джихад".

Обострение конфликта


В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, с 10 мая подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей в секторе Газа, где, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 230 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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