Во Франции установлена личность напавшего на церковь в Ницце террориста

Теракт в Ницце устроил 21-летний тунисец, приехавший в Европу в конце сентября. Французские силовики утверждают, что ранее убийца не был известен спецслужбам — однако в Италии он стал подозреваемым по делу об организации нелегальной иммиграции. Францию накануне захлестнула волна террористических атак исламских радикалов, пишет "Газета.ру".

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Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийца из Ниццы — иммигрант из Туниса 1999 года рождения. Выступление полицейского в ходе пресс-конференции транслировал телеканал BFMTV.

"Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября", — подчеркнул Рикар. Лампедуза — небольшой итальянский остров, расположенный между Сицилией и Северной Африкой. Вместе с подозреваемым в сентябре к лампедузскому берегу пристало порядка двух десятков лодок с тунисскими нелегальными мигрантами.

Французский прокурор добавил, что у террориста были найдены документы итальянского Красного Креста — имя нападавшего ранее не попадало в поле зрения спецслужб ЕС и Франции. Однако при этом в Италии 21-летний тунисец стал подозреваемым по делу об организации нелегальной иммиграции.

Серия терактов произошла во Франции 29 сентября. Началось все с нападения вооруженного ножом тунисца на католический собор Нотр-Дам в Ницце — главный христианский храм города. Выкрикивавший "Аллах акбар!" нападавший убил трех человек — обезглавил 70-летнюю прихожанку и 55-летнего пономаря. Еще одна женщина, мать троих детей из Бразилии, скончалась от полученных ран, выбежав из церкви.

Полиция вскоре арестовала террориста — при задержании он был ранен. Пока нападавшего заковывали в наручники и препровождали в полицейский автомобиль, он продолжал выкрикивать "Аллаху акбар", заявил мэр города Кристиан Эстрози.

Вскоре после этого французская полиция задержала двух потенциальных преступников в Париже и Лионе, а также застрелила нападавшего на церковь в Авиньоне.

Лионский злоумышленник был схвачен возле железнодорожного вокзала — он намеревался устроить теракт в трамвае, при себе у мигранта из Афганистана нашли нож и просроченный французский вид на жительство. Авиньонский злодей напал на полицейских, те сразу же открыли огонь на поражение. Тем не менее, местная полиция утверждает, что здесь "они имеют дело с поступком неуравновешенного человека", а не с террористическим актом.

В этот же день исламский радикал атаковал консульство Франции в аравийской Джидде. Охранник дипмиссии получил ранения, нападавший был задержан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил об усилении контроля безопасности в стране в рамках антитеррористической акции "Часовой". В ней будут задействованы от 3 тыс. до 7 тыс. французских военнослужащих.

"Будет усилена охрана школ и молитвенных мест <…>. Мы сделаем все, чтобы защитить наших граждан", — подчеркнул политик.

Президент РФ Владимир Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями, в которой подтвердил готовность России помогать в борьбе с террористами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся "абсолютно ужасающей трагедией".

Несколькими днями ранее во Франции был совершен другой теракт — 16 октября исламист чеченского происхождения обезглавил школьного учителя истории. Преподаватель демонстрировал в классе карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo, изображающие пророка Мухаммеда — во время урока о свободе слова. По данным прокуратуры, нападение совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве, но с 2008 года проживавший во Франции в статусе беженца.

После убийства нападавший разместил снимок обезглавленного учителя в Twitter и обратился к президенту Франции: "Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда".

Макрон после теракта разместил на своей странице в Twitter запись: "Они не пройдут".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции завуалированно призывает мусульман совершать преступления. "Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель", — говорится в сообщении. По мнению Кадырова, своими заявлениями Макрон "подталкивает людей к терроризму".

Представитель Кремля в ответ на это заявил, что внешнюю политику России определяет президент страны, а не региональные лидеры.

Журнал Charlie Hebdo, карикатуры из которого стали поводом для теракта 16 октября, уже подвергался нападению террористов. Атака на редакцию журнала Charlie Hebdo была совершена 7 января 2015 года. В результате террористической атаки погибли 12 человек. Позднее стало известно, что к теракту причастны некие братья Куаши, связанные с "Аль-Каидой" (организация запрещена в России). В ходе спецоперации их ликвидировали французские силовики.