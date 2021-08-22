Во Франции вновь прошли протесты против коронавирусных ограничений
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во Франции в субботу, 21 августа, на улицы вновь вышли противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Массовые акции протеста в стране проходят уже шестую неделю подряд. По данным французского министерства внутренних дел, в митингах приняли участие около 175 тысяч человек.

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Крупные акции прошли в Париже, По, Лилле и ряде других городов. Как и прежде, протесты носили преимущественно мирный характер. В МВД Франции сообщили, что всего было задержано 20 человек и один полицейский был ранен.

Демонстранты выступают против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых санитарных пропусков. "Прививайтесь, если хотите, но мы выступаем против введения пропусков для посещения больниц и совершения покупок. Мы призываем к отмене закона", — заявил один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес.

"Санпропуска" для посещения ресторанов, кино и путешествий
С 9 августа жители Франции обязаны предъявить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в том числе при посещении ресторанов, кино и путешествий на поездах дальнего следования и в самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование "санитарных пропусков" планируют ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким способом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус SARS Париж Франция
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