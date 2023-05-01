Во Франции во время протестов арестовали почти 300 человек

Во Франции в понедельник по меньшей мере 108 полицейских получили ранения и 291 человек были арестованы во время протестов 1 мая в нескольких городах.

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила насилие как неприемлемое во время протестов, выразивших гнев по поводу пенсионной реформы ее правительства.

"Во многих французских городах этот Первомай был моментом ответственной мобилизации и решимости. Сцены насилия во время демонстраций тем более неприемлемы", — написал премьер-министр в Твиттере.

По данным министерства внутренних дел, по всей Франции протестовали около 782 000 человек, в том числе 112 000 только в Париже. Профсоюз CGT заявил, что 2,3 миллиона протестующих вышли на улицы по всей Франции, в том числе 550 тысяч в столице.

Активность людей была значительно выше, чем на 1 мая прошлого года, но меньше, чем на крупнейших акциях протеста против пенсионной реформы в этом году.

В Париже радикальные протестующие забрасывали полицию различными предметами и разбивали окна предприятий, в том числе банков и компаний по недвижимости, на что силовики ответили слезоточивым газом и водометами.

В Тулузе и Нанте полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.