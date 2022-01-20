Во Франции введут вакцинные пропуска и ослабят ограничения

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о замене с 24 января санитарных пропусков на вакцинные, а также о поэтапном ослаблении санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"По решению Совета санитарной безопасности, который состоялся сегодня утром, хочу доложить вам новую ситуацию с развитием эпидемии", - сказал глава правительства, объявив, что с понедельника, 24 января, вступят в силу вакцинные пропуска.

Он заявил, что страна переживает "трудную фазу", особенно из-за распространения штамма "омикрон".

"Вариант "омикрон" затронул более пяти миллионов из нас, а, возможно, и вдвое больше, если учитывать тех, кто не стал делать тест из-за отсутствия очевидных симптомов", - сказал Кастекс, выступая на пресс-конференции, которую транслировали французские телеканалы.

Премьер добавил, что "омикрон" менее опасен, чем другие штаммы, но, тем не менее, его контагиозность такова, что ежедневно заражаются сотни тысяч людей.

В связи с этим, сообщил Кастекс, правительство разрешит открыть больше мест, где можно сделать прививку, включая аптеки и медпункты. Принято решение о бустерных дозах для подростков 12-17 лет, имеющих хронические заболевания.

При этом глава правительства заявил, что благодаря вакцинным пропускам с первых чисел февраля можно будет приступить к облегчениям в режиме антикоронавирусных ограничений.

Он объяснил порядок применения вакцинного пропуска. Все французы от 16 лет и старше должны будут доказать наличие полного цикла вакцинации, чтобы посетить театр, поехать на межрегиональном поезде, посмотреть некое зрелище. Просто отрицательного теста теперь будет недостаточно. Для детей в возрасте 12-15 лет сохранятся ныне действующие санитарные пропуска. Вакцинный пропуск не понадобится для допуска в больницы.

Обещанные облегчения ограничений начнутся со 2 февраля. С этого дня дистанционная работа перестанет быть обязательной, объявил Кастекс, но останется рекомендованной. Будут отменены нормы максимального заполнения залов культурных и спортивных мероприятий при обязательном ношении масок. Использование масок на открытом воздухе отменяется.

С 16 февраля откроются дискотеки. Вновь можно будет потреблять напитки в барах стоя, также разрешат продавать напитки на транспорте, на стадионах и в кинотеатрах.

Кастекс допустил облегчение санитарного режима в дальнейшем в школах.

СМИ Франции сообщили в четверг о 425 183 новых случаях заражений коронавирусом за последние сутки. От Covid-19 за 24 часа умер 251 человек. Доля положительных тестов среди всех тестируемых достигает 26,9%.