Во Франции взбунтовались владельцы бутиков нижнего белья

Во Франции независимые продавцы нижнего белья, чьи магазины закрылись в связи с локдауном, начали требовать отмены запрета на работу. Как пишет Le Figaro, с начала недели более 200 владельцев бутиков белья послали премьер-министру Жану Кастексу в Матиньонский дворец по одному предмету туалета.

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Акцию через фейсбук организовала Натали Паредес из Лиона. Созданная ею группа насчитывает 433 участника. Бутики, отославшие товар премьер-министру, отмечаются на карте.

Это называется "Дерзкая акция" (action culottée, где прилагательное происходит от слова la culotte - трусики).

Паредес объяснила журналистам, что бутики белья закрыли на время локдауна как малозначимую торговлю, тогда как другие магазины работают, разрешено часы проводить в парикмахерских и на улицах полно народу. Торговцы бельем считают, что и они нужны людям, и требуют справедливости.

Акция призвана привлечь внимание премьера к тяжелой ситуации этого сектора бизнеса. Кастексу направили письмо с вопросом, что он - и остальные граждане - надевает в первую очередь, проснувшись.

В Матиньонском дворце подтвердили, что получают посылки с бельем и сейчас обдумывают, как с ними поступить. Представитель администрации премьера допустил, что эти трусики передадут благотворительным организациям.

Если участники акции не добьются признания за ними статуса значимых торговцев, они просят выплатить им за простой 100% торгового оборота аналогичного рабочего периода, чтобы они могли расплатиться с поставщиками.

Паредес объяснила, что защищает права независимых торговцев, тогда как у сетей подобных проблем нет и они имеют право вернуть нераспроданный товар.

Кастекс ранее объявил, что ранее закрытые магазины смогут открыться в середине мая, если эпидемиологическая ситуация это позволит.