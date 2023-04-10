Во французских Альпах сошла лавина. Погибли шесть человек

Шесть лыжников, включая двух гидов, погибли под лавиной во французских Альпах в воскресенье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Катастрофа произошла на леднике Армансетт, недалеко от Монблана на юго-востоке Франции, около полудня по местному времени. День был солнечный, и условия катания до схода лавины характеризовались как хорошие.

Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Еще восемь человек, оказавшихся в зоне схода лавины, не пострадали.

Местный прокурор Карлин Буиссе сообщила, что жертвами лавины стали пара в возрасте 20 лет, 39-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет — вероятно, ее партнер, а также два гида.

По словам Жана-Люка Маттеля, чиновника из близлежащей деревни Контамин-Монжуа, лавину вызвала снежная плита, оторвавшаяся от вершины горы.

В воскресенье и в понедельник утром к горным спасателям, искавшим людей под снегом, присоединились поисково-спасательные собаки.

По словам Маттеля, воскресное утро не представляло особого уровня опасности — он назвал риск для катания "разумным". Оба гида, по его словам, были очень опытными.

Предположительно, все участники группы катались на лыжах по пересеченной местности — когда лыжники выходят на необозначенные или непатрулируемые участки.

"Сегодня мы скорбим, и все мы, альпинисты, испытываем огромную печаль, погибшие — это люди, которых мы знали, и все наши мысли с их семьями", — сказал он.

Мэр Контамин-Монжуа Франсуа Барбье сообщил информационному агентству AFP, что, по его мнению, это была "самая смертоносная лавина в этом сезоне".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и президент Франции Эммануэль Макрон также выразили свои соболезнования.

Перед инцидентом близлежащий горнолыжный курорт Les Contamines-Montjoie разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как масса снега движется вниз с хребта Дом-де-Миаж, частью которого является ледник Армансетт. Правда, пока неясно, изображена ли на видео та самая лавина, под которой погибли люди.

Одна из очевидцев рассказала телеканалу France Television, что шла прямо у подножья ледника Армансетт, увидела сход лавины и попыталась снять ее на телефон.

"Я направила на нее телефон, но потом больше смотрела на лавину, чем на экран, и вдруг появилось огромное, огромное облако, которое покатилось вниз и разделилось на две части, — сказала она. — Я думаю о семьях, я думаю о людях, о тех, кто выбрался из нее, кто пережил этот страшный испуг, о тех, кто все еще там".

Близлежащий курорт призвал людей проявлять осторожность, если они собираются кататься не по подготовленным лыжным трассам.

AFP со ссылкой на официальных лиц сообщает, что вероятность повторной лавины не исключена.

В 2014 году в лавине на том же леднике погибли два брата. Они оба были опытными альпинистами и были хорошо экипированы.