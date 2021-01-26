Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный мужчина близ главного железнодорожного вокзала в центре Франкфурта-на-Майне напал с ножом на прохожих и ранил нескольких человек. Спустя короткое время нападавший был задержан, опасности больше не существует, сообщила полиция во вторник, 26 января.

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Нападение произошло около 9 часов утра по местному времени. О деталях инцидента пока не сообщается в связи с продолжающимся расследованием.

#Frankfurt #Bahnhofsviertel Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen. Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht keine Gefahr mehr. Weitere Infos folgen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) January 26, 2021

По данным телекомпании Hessischer Rundfunk, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако угрозы для их жизни нет.