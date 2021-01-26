Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Неизвестный мужчина близ главного железнодорожного вокзала в центре Франкфурта-на-Майне напал с ножом на прохожих и ранил нескольких человек. Спустя короткое время нападавший был задержан, опасности больше не существует, сообщила полиция во вторник, 26 января.

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Нападение произошло около 9 часов утра по местному времени. О деталях инцидента пока не сообщается в связи с продолжающимся расследованием.

По данным телекомпании Hessischer Rundfunk, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако угрозы для их жизни нет.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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