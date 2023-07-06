Во Львове после ночного ракетного удара — четверо погибших и более 30 пострадавших

Число погибших в результате российского ракетного удара по Львову выросло до четырех человек. Об этом со ссылкой на МВД Украины сообщает Би-би-си. По данным "РБК-Украина", по состоянию на 9:47 известно также о 34 раненых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

МВД извещает, что на месте работают не только спасатели, но и психологи, а также полицейские, которые принимают заявления от пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовый сказал в коротком видеообращении, что ракетный удар этой ночью был одной из самых масштабных атак на Львов с начала войны, и что число погибших по мере разбора завалов может увеличиться, пишет Би-би-си.

"Сейчас три [погибших] человека извлечены из-под завалов, эмэнэсники [спасатели] еще работают, и дело выглядит так, что будут еще погибшие. Около восьми раненых сейчас находятся в наших медицинских учреждениях. Очень большие разрушения: разрушены больше 50 единиц жилья, у целых жилых домов просто посносило крыши, разрушения в офисном комплексе, разрушения в школе, в общежитии львовской Политехники. Так выглядит, что сотням и сотням жителей потребуется наша поддержка, потому что повылетали окна…", — сказал мэр ранним утром.

Украинские агентства передают, что в одном жилом доме в двух подъездах полностью разрушены два верхних этажа.

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликовано видео разрушений во Львове, снятое с дрона.