Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну

В связи с распространением коронавируса впервые объявлена карантинная зона за пределами Китая. Во Вьетнаме изолирована сельская коммуна с населением 10 тысяч человек.

Власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Решение было принято в четверг, 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень.

"С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонлой", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Вьетнама. Срок изоляции составит 20 дней.

Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Власти посоветовали жителям избегать мест крупного скопления людей.

Первый карантин за пределами Китая

Карантин во вьетнамском поселке стал первым подобным случаем за пределами Китая, связанным с распространением опасного коронавируса. Во Вьетнаме пока зафиксированы 16 случаев заболевания. Власти КНР ранее ввели беспрецедентные меры карантина во всей провинции Хубэй, с которой начал распространяться новый коронавирус. В изоляции оказались около 56 млн человек.

Между тем число заболевших в китайской провинции Хубэй 13 февраля увеличилось в десять раз по сравнению с данными за предыдущий день и составило 14840 случаев. Количество летальных исходов увеличилось за тот же период более чем вдвое - до 242. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от вызываемого коронавирусом легочного заболевания, только на материковой территории Китая возросло до 1350.