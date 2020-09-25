Полиция Вьетнама "накрыла" подпольный цех, где изъяла более 300 тысяч использованных презервативов. Владельцы цеха перепродавали контрацептивы под видом новых. Об этом сообщила вьетнамская газета "Туойче".

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Подпольную фабрику обнаружили в складском помещении в провинции Бин Донг. Общий вес сумок, в которых находились презервативы, составил 360 кг.

Цех ежемесячно получал использованные презервативы от "неизвестного поставщика". В настоящее время полиция устанавливает его личность.

Работавшая на "предприятии" женщина рассказала, что использованные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надевая на деревянной фаллос, затем переупаковывали и продавали повторно.

Работница получала по 0,17 долларов за каждый килограмм обработанных контрацептивов. Сколько использованных презервативов продали по второму кругу, не уточняется.