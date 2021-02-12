Во Владикавказе после взрыва полностью рухнул супермаркет

Во Владикавказе утром 12 февраля произошел взрыв в супермаркете, здание полностью разрушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

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По данным агентства, один человек пострадал. "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет об одном погибшем, пишет портал телеканала "Дождь".

РБК пишет, что взрыв произошел в торговом центре на улице Гагкаева. "Интерфакс" пишет, что в супермаркете произошел взрыв газа в трехэтажном здании супермаркета "Магнит". По предварительным данным, внутри был только охранник, он погиб.

Из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, никто не пострадал.