Во Владивостоке произошла новая энергоавария в крупном жилом районе

Без света на несколько часов остались жители Первомайского района Владивостока, где проживает около 60 тысяч человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает из-за последствий циклона уже шестой день.

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Во Владивостоке, и так уже сильно пострадавшем от последствий мощного циклона в Приморском крае, произошла новая крупная энергоавария. Из-за обрыва провода вновь на несколько часов был обесточен Первомайский район Владивостока, где проживают около 60 тысяч человек, сообщили в четверг, 26 ноября, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК). Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в полном объеме только к вечеру.

В Первомайском районе только накануне была восстановлена подача электроэнергии после масштабной аварии, произошедшей в результате ледяного шторма, обрушившегося на Приморье в ночь на 19 ноября. В ДРСК подчеркнули, что новый обрыв провода произошел не на том же участке линии, который был только что восстановлен.

Закрыт автомобильный мост на остров Русский

В результате циклона в Приморье все еще остаются без света 15 тысяч, а без тепла — 3,3 тысячи человек. Автомобильное сообщение с островом Русский не работает уже шестой день. Движение по автомобильному мосту закрыто до 30 ноября. С островом в настоящее время осуществляется паромное сообщение.

За сутки промышленным альпинистам удалось убрать с моста 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях. Восстановление движение по мосту, даже частичное, пока не представляется возможным из-за больших рисков — от ветра лед падает на середину проезжей части, безопасных зон нет.

Для очистки вант от наледи не хватает профессиональных альпинистов, умеющих работать на большой высоте со столь аномальным обледенением. Ожидается, что работы по ликвидации наледи продлятся еще неделю.

Ущерб от шторма оценивается в 266 млн рублей

Ущерб от ледяного шторма, по новым оценкам, составляет не менее 266 млн рублей. "Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики — более 250 млн рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ", — сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

К ликвидации последствий природной катастрофы было привлечено более 2,1 тыс. специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны России. В Приморском крае был объявлен региональный режим ЧС.