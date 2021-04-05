Во времена динозавров не было тропических лесов. Они выросли, когда астероид убил динозавров

После падения астероида, приведшего к вымиранию динозавров, на Земле появились тропические леса, считают ученые. На эти выводы их навели исследования окаменелых листьев и пыльцы из Колумбии.

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Около 66 млн лет назад с Землей столкнулось небесное тело диаметром в 12 км. На этом месте образовался кратер Чиксулуб в нынешней Мексике. Теперь ученые считают, что после этого события в лесах Южной Америки кардинально изменилась флора.

Одна из авторов статьи, опубликованной в престижном журнале Science, - Моника Карвалью из научного института Smithsonian Tropical Research Institution в Панаме. По ее словам, "команда исследовала данные о более 50 тыс. экземпляров окаменелой пыльцы и более 60 тыс. окаменелых листьев, относящихся к периодам до и после падения астероида".

На основе этих данных ученые обнаружили, что до того, как гигантский астероид упал на месте нынешнего полуострова Юкатан в Мексике, в тропических лесах Южной Америки преобладали хвойные деревья и папоротники.

Но после разрушительного столкновения разнообразие растительных видов сократилось на 45%. Многие виды растений вымерли. В течение последующих шести миллионов лет леса восстанавливались, и доминировать в них стали покрытосеменные - цветковые растения.

Структура тропических лесов также изменилась за это время. Во время Позднего мелового периода, когда динозавры еще были живы, деревья там росли редко. Их кроны не соприкасались, и солнечные лучи достигали грунта. Но после столкновения кроны деревьев стали намного гуще и уже не пропускали солнечный свет к почве.

Но почему падение астероида привело к тому, что на месте редко растущих хвойных деревьев эры динозавров появились густые джунгли, усыпанные яркими цветами?

Основываясь на анализе окаменелых листьев и пыльцы, ученые предлагают три варианта объяснения.

Первое - динозавры, вероятно, не давали деревьям расти слишком густо, питаясь ими и попутно вытаптывая более низко растущие растения в лесу.

Второе объяснение - пепел, осыпавший землю после столкновения, удобрил ее, сделав почву более благоприятной для быстро растущих цветковых.

Третья версия - селективное вымирание хвойных дало возможность быстро распространиться цветковым растениям.

Эти идеи не исключают друг друга, говорят ученые, и все они могли в какой-то мере привести к тому, что мы имеем сегодня.

"Урок, который мы извлекли, заключается в том, что после быстрых потрясений… тропические экосистемы не просто возвращаются, их замещают другие, и процесс этот занимает очень долгое время", - подчеркивает Моника Карвалью.