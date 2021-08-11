Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых; трое стражей порядка в больнице

Во вторник, 10 августа, вечером во время беспорядков у здания парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых, пострадали около 10 стражей порядка, в том числе трое — в больницах, сообщает литовский портал Delfi.

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"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек, которых доставили в ГКП", — сказал LRT в среду глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи", — сказал глава комиссариата.

"Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СОБ", — прибавил он.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сказал Delfi, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями.

Сообщается, что и в среду утром у здания правительства дежурит полиция.

В среду правительство будет решать вопрос принятия ограничений для людей без "паспорта возможностей". О том, что сегодня участники акции намерены собраться у здания правительства, вчера заявляли на митинге, когда заблокировали ворота парламента.

По словам Гагаса, это количество может увеличиться, поскольку некоторые стражи порядка обратились к врачам только рано утром, после окончания смены.

Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.

Во вторник на акцию протеста у парламента Литвы собралось около 5000 человек. Они высказали свое недовольство в связи с политикой правительства и возможными ограничениями для людей без "паспорта возможностей".

После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента.

Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ.

Гагас заметил, что участниками акции протеста была использована и пиротехника.

"Я должен заверить, что полиция не использовала ни шумовые, ни какие-то другие гранаты. Пиротехнику использовали участники акции протеста", — сказал он.

По его данным, раздались два взрыва, потом полиция нашла на месте происшествия несколько невзорвавшихся петард. В поддержании общественного порядка участвовали около 70 полицейских.

В 21.30 ч. в больницу была доставлена сотрудница полиции, после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

В отношении 34-летнего мужчины был составлен протокол за нарушение общественного порядка — он конфликтовал с участниками митинга, возможно, был пьян. 23-летнего молодого человека задержали за хранение наркотиков.