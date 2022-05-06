Во всех странах ЕС, кроме Венгрии, большинство поддерживает вступление Украины в союз

66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова — эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%). Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные Flash Eurobarometer.

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Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова — в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).

В то же время, больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.

В опросе, кроме того, отмечается, что Болгария и Кипр — единственные две страны ЕС, где большинство граждан не согласны с тем, что российские власти ответственны за войну в Украине (46% и 52% соответственно).