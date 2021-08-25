Во вторник в Литве выявлено 649 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 437
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 649 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались пять человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5218 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 437, то есть 8,4%.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из умерших в Литве трое входили в возрастную группу 70-79 лет, по одному — в возрастные группы 50-59 и 60-69 лет, все они не были привиты.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 278,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 295 373 человека. От коронавируса в Литве скончались 4505 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9175 смертей.

Среди заболевших за последние сутки в Эстонии 341 человек (78%) не вакцинированы, у 96 человек (22%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 308 случаев на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 6,5%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 103 пациентам с коронавирусом. 83 госпитализированных, то есть 80,5%, не вакцинированы.

Смертей за сутки в Эстонии не зарегистрировано. Всего в стране скончались 1285 человек с коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова