Во вторник в Литве выявлено 649 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 437

За минувшие сутки в Литве выявлено 649 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались пять человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5218 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 437, то есть 8,4%.

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Из умерших в Литве трое входили в возрастную группу 70-79 лет, по одному — в возрастные группы 50-59 и 60-69 лет, все они не были привиты.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 278,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 295 373 человека. От коронавируса в Литве скончались 4505 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9175 смертей.

Среди заболевших за последние сутки в Эстонии 341 человек (78%) не вакцинированы, у 96 человек (22%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 308 случаев на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 6,5%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 103 пациентам с коронавирусом. 83 госпитализированных, то есть 80,5%, не вакцинированы.

Смертей за сутки в Эстонии не зарегистрировано. Всего в стране скончались 1285 человек с коронавирусом.