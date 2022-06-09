Водителя, въехавшего в толпу в Берлине, называют психически больным

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение, произошедшее в среду утром на оживленной берлинской улице, в результате которого погиб один человек и 31 получил травмы, в том числе тяжелые.

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Большинство пострадавших — школьники, находившиеся на экскурсии. Погибшая — их учительница, второй учитель находится в больнице в критическом состоянии.

Шольц назвал инцидент "жестоким бесчинством", написав у себя в "Твиттере", что глубоко потрясен случившимся.

"Наши мысли о семьях погибших и пострадавших, среди которых много детей. Я желаю вам скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении Шольца.

Die grausame Amoktat an der #Tauentzienstraße macht mich tief betroffen. Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 8, 2022

"Черный день в истории Берлина"

Как рассказывают очевидцы, в среду, около 10:30 утра легковой автомобиль Renault Clio выехал на тротуар на углу оживленных улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, проехал через толпу людей, после чего вернулся на проезжую часть, а потом врезался в витрину магазина косметики.

Актер Джон Бэрроумен написал в "Твиттере", что был поблизости, когда произошел инцидент, а на видеозаписи с места происшествия видно, что автомобиль проехал по тротуару несколько раз.

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

Позже Барроумен рассказал Би-би-си, что видел, как машина промчалась, сметая на ходу столики уличного кафе, за которыми завтракали люди.

Водитель, 29-летний мужчина, был задержан на месте прохожими и передан полиции.

Один из очевидцев рассказал агентству АФП, что злоумышленник выскочил из машины и попытался скрыться. "Но мы смогли его поймать", — добавил он.

Мэр города, Франциска Гиффи в интервью местной прессе назвала нападение черным днем в истории Берлина.

Она сообщила, что задержанный страдает от тяжелого психического рассстройства и сейчас находится в полицейском участке.

"Приступ ярости психически нездорового человека"

По сведениям газеты Bild, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения спецслужб, однако задерживался полицией за посягательство на чужую собственность.

Его имя не сообщается, но известно, что он имеет гражданство Германии и Армении и проживает в Берлине.

Местные СМИ сообщали, что он пытается сотрудничать со следствием, но, по словам Гиффи, его показания звучат спутанно.

Сестра нападавшего сказала немецкому таблоиду Bild, что тот страдает от серьезных проблем со здоровьем.

"Судя по имеющимся данным, мы имеем дело с приступом ярости психически нездорового человека", — подчеркнула министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер.

Полиция все еще пытается установить, какими мотивами он руководствовался, добавила она.

По словам Шпрангер, в машине задержанного были найдены листовки с высказываниями о Турции. В то же время она опровергла изначальное сообщение издания Bild о том, что полицейские якобы нашли в машине записку с признанием.

"Эта трагедия коснулась всех"

Почти все пострадавшие в результате нападения — дети из одной школы в городке Бад Аролсен земли Гессен, которые поехали в Берлин, чтобы отпраздновать завершение экзаменов.

По словам главы местных властей Гессена, Юргена ван дер Хорста, произошедшая трагедия коснулась всех жителей Бад Аролсена.

"Это большая школа в маленьком городке. Все знают друг друга, все поддерживают контакт с семьями пострадавших", — сказал он.

Мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что глубоко потрясена этим инцидентом, и заверила жителей города, что полиция делает все возможное, чтобы установить причины произошедшего.

Нападение произошло недалеко от места теракта 19 декабря 2016 года, когда выходец из Туниса по имени Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, угнал грузовик, убил водителя и затем врезался в переполненную рождественскую ярмарку.

Тогда погибли 11 человек, десятки были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах).

По словам мэра Берлина, пока непонятно, было ли это место выбрано для нынешнего нападения намеренно. "Но в такой ситуации ты думаешь: ради Бога, только не это опять!" — добавила она.

После теракта на рождественской ярмарке в 2016 году городские власти в целях предотвращения новых нападений установили в этом районе железобетонные заграждения. Однако Франциска Гиффи призналась, что обеспечить весь город подобной защитой невозможно.