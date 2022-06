Водителя, въехавшего в толпу в Берлине, называют психически больным

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение, произошедшее в среду утром на оживленной берлинской улице, в результате которого погиб один человек и 31 получил травмы, в том числе тяжелые.

Большинство пострадавших — школьники, находившиеся на экскурсии. Погибшая — их учительница, второй учитель находится в больнице в критическом состоянии.

Шольц назвал инцидент "жестоким бесчинством", написав у себя в "Твиттере", что глубоко потрясен случившимся.

"Наши мысли о семьях погибших и пострадавших, среди которых много детей. Я желаю вам скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении Шольца.

Die grausame Amoktat an der #Tauentzienstraße macht mich tief betroffen. Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung.

Как рассказывают очевидцы, в среду, около 10:30 утра легковой автомобиль Renault Clio выехал на тротуар на углу оживленных улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, проехал через толпу людей, после чего вернулся на проезжую часть, а потом врезался в витрину магазина косметики.

Актер Джон Бэрроумен написал в "Твиттере", что был поблизости, когда произошел инцидент, а на видеозаписи с места происшествия видно, что автомобиль проехал по тротуару несколько раз.

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0