Водка, икра и арбуз от Фиделя. Как российские дипломаты отдыхали на дачах в США

Российские дипломатические дачи в США пустуют уже три года. Американцы ограничили доступ к ним, обвинив Россию в использовании загородных домов для операций разведки. Корреспонденты Би-би-си отправились в Мэриленд, чтобы узнать, как дачная жизнь российских дипломатов выглядела со стороны.

Поместье на берегу Чесапикского залива в штате Мэриленд принадлежит России, но с декабря 2016 года россияне там не появлялись. Три года назад, 29 декабря, администрация президента США Барака Обамы ввела антироссийские санкции в ответ на кибератаки в ходе президентской кампании в Америке в 2016 году. Москва обвинения отрицала.

Помимо высылки 35 российских дипломатов, США закрыли доступ к двум дипломатическим загородным резиденциям в Мэриленде и в Нью-Йорке. Обе принадлежат России.

Белый дом заявил, что эти дачи россияне использовали для разведывательных целей, не уточняя как именно. В Кремле же сообщили, что за городом сотрудники дипмиссий только отдыхали.

Из всей российской дипломатической собственности, арестованной в США, участок в Мэриленде — самый крупный по площади. 18,2 га земли с двумя особняками георгианской эпохи СССР приобрел еще в 1972 году. Усадьба расположена в 108 км от посольства России в Вашингтоне.

Построил ее финансист Джон Джейкоб Раскоб, он же в свое время инвестировал средства в строительство небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Раскоб построил на участке в Мэриленде трехэтажный особняк и еще один двухэтажный дом с мансардой — для своих детей. После его смерти недвижимость несколько раз меняла собственников, пока ее не выкупило советское правительство за 1,2 млн долларов, как писала New York Times. Небольшие дачные дома, теннисный корт, футбольное поле — все это появилось в резиденции уже когда она стала советской дипсобственностью.

Особняк на 35 комнат с винным погребом, 12 ванными и 13 каминами использовался как резиденция посла. В остальные дома на выходные приезжали сотрудники посольства.

После распада СССР, когда эта недвижимость досталась России, по данным агентства Ассошиэйтед пресс, она стоила 3 млн долларов.

Регаты и вечеринки

Местные жители рассказали Би-би-си, что отношения с работниками российской дипмиссии у них складывались добрососедские. Работник граничащей с посольскими дачами фермы Джон Уэйли вспомнил, как его однажды позвал на обед Юрий Дубинин (работал чрезвычайным и полномочным послом в США с 1986 по 1990 годы).

А в сентябре, по его словам, дипломаты устраивали праздник, на который приглашали местных: "В общем, день веселья. Они приглашали на ужин и коктейли. У них группа своя была, музыку играли".

Главе местного муниципалитета Стивену Уилсону веселье дипломатических работников на дачах тоже запомнилось. "Костры, ужасно звучавшие русские песни", — со смехом перечисляет он. Сам он в посольской резиденции не бывал.

"Все вокруг было огорожено забором. Взаимодействия с людьми, которые периодически туда приезжали, было очень мало", — утверждает Уилсон. По его словам, за дачами следили агенты ФБР. Агенты вели наблюдение с пляжа Уилсона — он живет через реку от посольской резиденции.

"Я никогда не слышал каких-то историй про темные дела там, про подводные лодки или лазерные лучи по ночам, ничего такого", — сказал он.

Джон Уэйли же добавил, что большую часть времени на дачах жил только технический персонал, человек восемь, а дипломатические работники приезжали только по выходным или по праздникам.

Местный фермер Питер Шеффер — его земля граничит с российскими дачами — ностальгирует по разговорам с послом Анатолием Добрыниным: "Мне кажется, он самый умный из людей, с которыми мне довелось встречаться". Добрынин возглавлял советскую дипмиссию в США с 1962 по 1986 годы.

"Однажды мы сидели с ним за бутылкой вина. На столике сбоку стояла половинка арбуза, — вспоминает фермер. — Он спросил меня — Питер, хочешь кусочек арбуза? Я ему говорю — мистер Добрынин, сейчас середина января, где вы его взяли? — А как ты думаешь, ответил он, — Фидель!"

Шеффер вспоминает, как они вдвоем за бутылкой вина обсуждали карибский кризис, и критикует администрацию Обамы за решение закрыть России доступ к дачам.

"Обама выгнал их, потому что хотел усложнить ситуацию для вступавшего в должность президента", — уверен фермер. Фанат Дональда Трампа, он при этом ругает Госдепартамент, который с 2016 года занимается охраной посольских дач.

По его словам, российские дипломаты платили ему по 4200 долларов в год, чтобы Шеффер поддерживал в хорошем состоянии дорогу к дачам.

"Никто сейчас о дорогах не заботится, я их за Госдеп ремонтировать не буду, какого черта", — негодует он.

Как Россия пытается вернуть посольские дачи

С 2016 года, помимо ареста дач в Мэриленде и Нью-Йорке, американские власти, также в рамках усиления санкционного режима, закрыли доступ к российским генконсульствам и резиденциям генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле, а также к помещениям торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В сентябре 2019 года издание Yahoo News со ссылкой на анонимных собеседников из числа бывших сотрудников Белого дома писало, что именно с дач в Мэриленде и Нью-Йорке использовались в качестве баз российской разведки.

Россия добивается возвращения своей недвижимости. В июле 2017 года и МИД, и Госдеп говорили, что близки к соглашению о снятии ареста с дач, но этого так и не произошло. Российский МИД обвинял США в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

США эти обвинения отвергали. По американскому закону об иностранных миссиях госсекретарь вправе потребовать у иностранного представительства перестать пользоваться какой-либо недвижимостью, если это необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов.

В сентябре 2017 года президент Владимир Путин поручил МИДу подать иск в суд на территории США, чтобы вернуть доступ к дипсобственности. Судьба иска по-прежнему неясна.

"Коммерсант" писал, что представлять интересы России в судах США будет американская компания White & Case. Впрочем, источники издания в госструктурах признавали, что шансы добиться снятия ареста с недвижимости минимальные.

Согласно американскому закону об иностранных миссиях, если дипломатическая собственность не используется год, госсекретарь может принять решение о ее продаже.

СМИ писали, что еще госсекретарь Рекс Тиллерсон предлагал России продать недвижимость, но Москва отказалась. В мае 2019 года посол России в США Анатолий Антонов говорил в интервью Би-би-си, что "жесткий вариант" с реализацией российской дипсобственности на торгах американскими властями "пока не рассматривается".

"К моей горечи, ничего не происходит, — говорил Антонов. — Нам по-прежнему не только ее не возвращают, но нас даже не пускают на порог нашей собственности". Антонов просил Госдепартамент разрешения проверить, что происходит на российских объектах внутри, но получил отказ. "Мы смотрим за нашими зданиями со стороны и мы видим, что там кто-то есть, там что-то делается", — подчеркивал он.