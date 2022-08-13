Военная разведка Британии: в ближайшие месяцы прорыва в войне в Украине не будет

Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл заявил в интервью Би-би-си, что от войны, которую Россия ведет в Украине, в этом году не стоит ожидать явных успехов ни одной из противоборствующих сторон. По его словам, основное внимание западных спецслужб сосредоточено на возможности применения Россией тактического ядерного оружия.

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23 февраля, накануне начала полномасштабного российского вторжения, Хокенхалл работал до позднего вечера. В полночь он приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00.

Час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о подозрительных событиях на украинской границе. Поэтому он снова сел на велосипед и отправился обратно на работу.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Великобритании и министру обороны, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Британскую военную разведку генерал Хокенхалл возглавляет уже четыре года. Все это время он в основном держался в тени и не принимал участия в публичной политике, поскольку по долгу службы постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала работу Хокенхалла и подотчетного ему ведомства еще более важной.

Сам он говорит, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что "так все и будет", вспоминает Хокенхалл.

За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение, опубликовав в "Твиттере" карту вероятного плана Москвы по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что эту информацию необходимо предать огласке.

"Важно сказать правду еще до того, как появится ложь", — уверен Хокенхалл.

Глава британской военной разведки активно поддерживает усилия стран Запада, ведущих постоянный мониторинг возможностей Москвы по использованию химического и биологического оружия. Генерал считает, что это наблюдение мешает Москве устраивать провокации — так называемые "операции под чужим флагом", — с целью представить виновниками конфликта Украину или страны Запада.

Не очень точная наука

С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте, хотя обычно подобные разведданные строго засекречены.

Но разведка — не точная наука, ее предсказания делаются на основе сопоставления вероятностей того или иного развития событий, и некоторые повороты конфликта стали неожиданностью даже для самих сотрудников британских секретных служб.

По словам Хокенхалла, единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск превзошли все ожидания экспертов. Столько же неожиданными оказались провалы российской армии, продемонстрировавшей слабую координацию, серьезные недостатки системы управления и крайне неэффективную логистику. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность как на стратегическом, так и на тактическом уровне, добавляет генерал.

Российские политики и военные не слишком доверяют друг другу, говорит Хокенхалл. И признается, что никак не ожидал от российской армии такого обилия проблем одновременно.

Что будет дальше?

При оценке перспектив конфликта необходимо предельно аккуратно относиться к "черно-белому" подходу, предупреждает Хокенхалл: в том смысле, что одна из сторон якобы победит или проиграет, или что конфликт зайдет в тупик.

Он говорит, что Россия явно пытается накопить больше войск — но терпит значительные потери. Командованию в Москве также приходится перебрасывать часть вооруженных формирований из Донбасса на южный фронт, под Херсон, где, по оценкам британского генерала, российские войска находятся под значительным давлением ВСУ.

Однако генерал полагает, что ожидать на юге значительных перемен в течение ближайших месяцев не стоит. Он вполне понимает желание Украины восстановить контроль над оккупированными территориями, но предсказывает, что сколько-нибудь значительных успехов на этом участке не добьется ни одна из конфликтующих сторон — притом что наступления и контрнаступления, конечно же, продолжатся.

Хокенхалл призывает готовиться к затяжному конфликту.

Ядерный вопрос

Отсюда вытекает другой вопрос — что предпримет президент Владимир Путин, если украинские войска начнут серьезно теснить россиян и добиться выполнения военных задач Москве не удастся? Может ли Кремль прибегнуть к использованию ядерного оружия?

По словам генерала Хокенхалла, за этим вопросом следят "в высшей степени внимательно".

В отличие от стран Запада, военная доктрина России допускает использование тактического ядерного оружия.

Хотя Хокенхалл полагает, что в ближайшее время Москва вряд ли станет использовать ядерные боеголовки, он готов и дальше уделять такой вероятности внимание. Шансы на "ядерное" развитие конфликта могут изменяться по мере изменения ситуации на поле боя, объясняет генерал.

Опасения относительно Китая

Проведя четыре года на посту руководителя британской военной разведки, теперь генерал Хокенхалл возглавит Стратегическое командование Великобритании, которое среди прочего курирует использование спецназа, а также действия в космосе и в киберпространстве.

Он по-прежнему считает самой большой угрозой Россию, однако озабочен в связи с действиями Китая.

В последние недели Пекин усиливает военную активность вокруг Тайваня. В связи с этим Хокенхалл говорит что не может не считать проблемой "невероятную военную модернизацию в стране, которая намерена решить политический вопрос".

В ближайшем будущем британской военной разведке проще работать явно не станет.