Видео с танцующими тверк девушками на военном мероприятии стало причиной общественного скандала в Австралии. Зажигательный танец девушек в обтягивающих шортиках на фоне военного корабля стал вирусным роликом в интернете.

В итоге одна часть населения назвала поведение военных неуместным. Другая обвиняла девушек в том, что их танец был слишком "сексуализированным". А третья заявила, что женщины могут делать со своими телами все что угодно и танцевать как и где угодно и никто не вправе их осуждать.

В дополнение ко всему выяснилось, что ролик с танцем был отредактирован национальной телекомпанией Эй-би-си, а танцевальная группа из этого ролика пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в СМИ. Так откуда же взялся "военно-морской тверк"?

Танцевальная группа 101 Doll Squadron была нанята Королевским флотом Австралии для выступления на церемонии ввода в эксплуатацию нового корабля "Сапплай".

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh….. organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG