Видео с танцующими тверк девушками на военном мероприятии стало причиной общественного скандала в Австралии. Зажигательный танец девушек в обтягивающих шортиках на фоне военного корабля стал вирусным роликом в интернете.

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В итоге одна часть населения назвала поведение военных неуместным. Другая обвиняла девушек в том, что их танец был слишком "сексуализированным". А третья заявила, что женщины могут делать со своими телами все что угодно и танцевать как и где угодно и никто не вправе их осуждать.

В дополнение ко всему выяснилось, что ролик с танцем был отредактирован национальной телекомпанией Эй-би-си, а танцевальная группа из этого ролика пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в СМИ. Так откуда же взялся "военно-морской тверк"?

Танцевальная группа 101 Doll Squadron была нанята Королевским флотом Австралии для выступления на церемонии ввода в эксплуатацию нового корабля "Сапплай".

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh….. organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021

И возможно, танец остался бы незамеченным, но репортер телеканала Эй-би-си поделился в "Твиттере" видео, в котором кадры с сексуальными движениями танцовщиц были смонтированы с каменными лицами военачальников, которые якобы за ним наблюдали. В комментариях к этому твиту, который позже был удален, начали критиковать военных за нарушение стандартов поведения.

Представители военно-морского флота Австралии заявили, что никто из официальных лиц, таких как генерал-губернатор, не видел представления в том виде, в котором это преподнесено в СМИ, поскольку оно состоялось до их прибытия.

Телеканал Эй-би-си признался, что запись действительно была перемонтирована. В дело вмешался даже премьер-министр страны Скотт Моррисон, который заявил что поступок военных не укладывается в рамки и раскритиковал телеканал за монтаж видео.

Военно-морской флот Австралии не объяснил, почему они решили пригласить тверк-группу на официальное мероприятие.

Остальная часть церемонии при этом прошла в традиционном для таких событий виде: духовые оркестры и моряки, отдающие салют военачальникам.

Но это уже было не важно. Видео стало вирусным и вызвало много негативных откликов. "Я рада за девушек, что они удостоились чести выступить на таком мероприятии, но полуголые танцы на фоне военного корабля неуместны", — заявила Жаки Ламби, независимый сенатор и ветеран армии, назвав "абсолютным шоком" решение военного руководства пригласить танцоров тверка.

Но критика странного выбора танцевального репертуара военными вскоре переросла в обвинения танцоров и танцевального стиля в намеренной сексуализации и объективизации женщин.

Приглашенная танцевальная группы101 Doll Squadron известна тем, что в ее состав входят представители коренных народов и разных рас.

Она специализируются на регги, афробитах и хип-хопе — танцевальных жанрах, которые раньше не были представлены в европейской культуре, а сейчас часто встречаются в современных танцах.

Некоторые комментаторы высказали мнение, что подобная хореография "унизительна для женщин". Такие заявления было сделаны на фоне дебатов о гендерном неравенстве, которое сейчас является одной из главных тем в австралийской политике.

В одной из публикаций телеканала Эй-би-си цитируется неназванный политик, который заявил, что "во времена, когда мы так заботимся о том, чтобы перестать объективизировать женщин, можно найти другие танцы, которые тоже будут веселыми и энергичными".

Но борцы за права женщин были так увлечены своим делом, что забыли спросить у самих женщин — танцоров — а что они сами по этому поводу думают?

Девушки из 101 Doll Squadron обвинили телеканал Эй-би-си во "вводящем в заблуждение редактировании", в результате которого в видео с выступления вставили кадры с лицами военных и высокопоставленных чиновников.

"Нам это показалось жутким, и у нас есть много вопросов к репортерам и операторам телеканала Эй-би-си и их потребности сексуализировать женщин и танцевальные номера для собственного удовольствия", — говорится в их заявлении танцевального коллектива.

Известная в Австралии независимая медиакомпания Mamamia, которая специализируется на правах женщин, опубликовала статью со словами поддержки девушек. "Это Королевский флот Австралии заставил танец выглядеть странным. Это Королевский флот Австралии превратил искусство девушек в предмет, вызывающий насмешки. А девушки просто хорошо делали свою работу", — заявили в Mamamia.