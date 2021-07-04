Военно-транспортный самолет разбился на Филиппинах. На его борту было 92 человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Согласно последней инфомации, не менее 29 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на юге Филиппин. Около 50 человек с различными травмами были спасены из-под горящих обломков самолета.

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Самолет "Геркулес" С-130 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на острове Холо. На его борту находились 92 человека, большинство из них военные.

Выживших доставили в близлежащий военный госпиталь. На месте крушения обнаружены 29 тел погибших, поиски остальных продолжаются.

На кадрах с места аварии виден поднимающийся вверх столб густого черного дыма.

Государственное информационное агентство Филиппин опубликовало фотографии горящих обломков, разбросанных в лесном массиве неподалеку от жилых домов.

Крушение произошло в 11:30 утра по местному времени (6:30 утра по Москве) в нескольких километрах от города Джоло. На борту находились войска, следовавшие из города Кагаян-де-бро на южном острове Минданао. Большинство солдат на борту — недавние новобранцы, которые прошли лишь начальную военную подготовку

"Самолет выкатился за пределы полосы, пилоты пытались восстановить управление, но не смогли", — рассказал журналистам командующий филиппинскими вооруженными силами генерал Собежана.

Солдаты направлялись в южную часть острова в качестве подкрепления для войск, ведущих борьбу с исламистской группировкой "Абу Сайяф".

По данным властей, следов нападения на самолет на данный момент не обнаружено: к расследованию причин и обстоятельств катастрофы приступят после завершения спасательной операции.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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