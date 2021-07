Военно-транспортный самолет разбился на Филиппинах. На его борту было 92 человека

Согласно последней инфомации, не менее 29 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на юге Филиппин. Около 50 человек с различными травмами были спасены из-под горящих обломков самолета.

Самолет "Геркулес" С-130 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на острове Холо. На его борту находились 92 человека, большинство из них военные.

Выживших доставили в близлежащий военный госпиталь. На месте крушения обнаружены 29 тел погибших, поиски остальных продолжаются.

На кадрах с места аварии виден поднимающийся вверх столб густого черного дыма.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (📸: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7