Военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял пять человек

В Украине в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения, передает strana.news. В четверг утром полиция задержала преступника.

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По данным МВД Украины, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из автомата Калашникова и сбежал с оружием.

МВД Украины сообщает, что нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш". В результате погибли пять человек, еще пятеро - получили ранения.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - рассказали в министерстве.

В МВД также проинформировали, что Рябчук служил с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось.

Утром в четверг глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что Артемий Рябчук задержан. Рябчука задержали сотрудники полиции в Днепропетровской области.

Монастырский отметил, что будет создана специальная комиссия, которая будет изучать обстоятельства произошедшего на "Южмаше", чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью на Днепропетровщине, не повторилось впредь.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - сообщил Монастырский.