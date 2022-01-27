Военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял пять человек
Foto: Reuters/Scanpix

В Украине в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения, передает strana.news. В четверг утром полиция задержала преступника.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным МВД Украины, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из автомата Калашникова и сбежал с оружием.

МВД Украины сообщает, что нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш". В результате погибли пять человек, еще пятеро - получили ранения.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - рассказали в министерстве.

В МВД также проинформировали, что Рябчук служил с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось.

Утром в четверг глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что Артемий Рябчук задержан. Рябчука задержали сотрудники полиции в Днепропетровской области.

Монастырский отметил, что будет создана специальная комиссия, которая будет изучать обстоятельства произошедшего на "Южмаше", чтобы расстрел солдат, подобный тому, который произошел сегодня ночью на Днепропетровщине, не повторилось впредь.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые", - сообщил Монастырский.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Делать локально, достигать глобально
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ