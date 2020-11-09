Военнослужащий убил трех сослуживцев под Воронежем. Его поймали

Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем убил трех человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Зарубив офицера топором, солдат завладел его табельным оружием, застрелил двух сослуживцев и скрылся. Он уже задержан.

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Как следует из заявления пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), нападение произошло после пяти утра в одной из частей в Воронежской области. Солдат из наряда совершил нападение на проводившего проверку офицера и, завладев его оружием, скрылся.

Следственный комитет России (СКР) уточнил, что с целью завладения табельным оружием подозреваемый использовал топор. Им он убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один был ранен.

Солдат-срочник задержан, сообщает пресс-служба ЗВО. В СКР ранее назвали его имя — это 20-летний рядовой Антон Макаров.

"Поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По горячим следам угонщика заблокировали на дороге и задержали, им оказался беглый срочник Макаров", — сказал собеседник агентства "Интерфакс".

"Он угнал машину и ехал к семье в Орловскую область", — пояснил источник ТАСС. По его данным, там живут бабушка и дедушка Макарова, воспитывавшие его после развода родителей.

Что узнали СМИ

В официальном сообщении не уточняется, в какой именно воинской части произошло происшествие.

"Речь о военном аэродроме Балтимор в Воронеже", — сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Причиной стал конфликт рядового с проверяющим офицером, писало агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник. На помощь офицеру, согласно этой версии, пришел водитель-срочник, которого солдат застрелил.

"Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", — рассказал собеседник Интерфакса.

По его данным, в качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв. Конфликта в понедельник или в предшествовавший период между офицером и военнослужащим не было, утверждает этот источник.

О том, что в качестве основной версии нападения срочника на сослуживцев под Воронежом рассматривается нервный срыв, пишет и ТАСС со ссылкой на источник в ЗВО.

План "Перехват"

Следствие проведет экспертизу по психическому состоянию солдата, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Солдат-срочник, убивший трех человек, учился в институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию, рассказал источник ТАСС.

В Воронеже был объявлен план "Перехват", сообщил агентству представитель управления Росгвардии.

"К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОНа и СОБРа Росгвардии", — сказали в Росгвардии.

"Военнослужащий, пострадавший при нападении на аэродроме Балтимор в Воронеже, получил легкое ранение", — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя военного госпиталя.

Что за аэродром

Аэродром Балтимор расположен в густонаселенной юго-западной части Воронежа. Это одна из крупнейших авиабаз, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной, там дислоцируется 47-й отдельный смешанный авиаполк, рассказал Би-би-си воронежский журналист Всеволод Инютин.

В декабре 2013 года база была закрыта на масштабную реконструкцию, которую военные изначально планировали завершить в 2015 году. Затем министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал окончание работ "до 2020 года".

По словам начальника Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Геннадия Зиброва, из-за проблем с подрядчиками и финансированием работы затянулись на семь лет.

Базу планировали полностью вернуть в эксплуатацию в октябре 2020 года.