Военнослужащий в Таиланде открыл огонь по мирным жителям. Более 10 погибших

Тайский солдат открыл огонь на поражение среди мирных жителей в тайском городе Накхонратчасима к северо-востоку от Бангкока. По меньшей мере 12 человек погибли, сообщили в местной полиции.

Джакрафант Томма, младший офицер, напал на своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы из военного лагеря. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре, рассказал Би-би-си представитель министерства обороны Таиланда.

Нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников, сообщило таиландское государственное новостное агентство TNA.

Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома.

На кадрах местных СМИ видно, как подозреваемый выходит из машины перед торговым центром Terminal 21 в районе Муанг и стреляет, а люди вокруг пытаются убежать. На других кадрах виден пожар возле здания ТЦ, который, по неподтвержденным данным, произошел после выстрела в канистру с бензином.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Но он делал публикации в своих социальных сетях во время нападения, а также разместил публикацию с вопросом, должен ли он сдаться. До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Настало время волноваться".

Издание Bangkok Post пишет, что убитого командира Томмы звали полковник Анантарот Красе, а на территории военного лагеря были убиты также 63-летняя женщина и еще один солдат.

Премьер-министр Таиланда Праюта Чан-Оча следит за событиями и уже выразил соболезнования семьям погибших.