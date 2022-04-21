Военные аналитики: не видно продвижения РФ в Украине, еще готовится большое наступление

Американский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска за среду лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная, в целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют.

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"Российские силы [...] продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Российские силы не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института изучения войны.

В отчете за 20 апреля, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.

На севере Донбасса российские войска продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.

Атаки 20 апреля с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.

