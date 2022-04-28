Военные аналитики: войска РФ атакуют под Изюмом и готовят наступление в сторону Николаева
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Американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 27 апреля российские войска совершали незначительные, но устойчивые наступления как из Изюма, так и вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на публикацию инстутуа в Facebook.

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По информации Института, 27 апреля российские силы продолжили нападения на украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь". Войска РФ также усиливают оккупационные и "фильтрационные" меры, чтобы закрепить контроль над городом и превратить его в "пропагандистскую победу", считают эксперты.

Сообщается, что 27 апреля российские войска незначительно продвинулись в лобовых атаках в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной и продолжали обстреливать всю линию фронта.

Также 27 апреля российские силы в Изюме продолжали атаки на трех направлениях: на юго-восток в сторону Славянска, на юго-запад в сторону Барвинково и прямо на запад от Донецкой области.

На юге, по данным Института, российские силы продолжали обстреливать всю линию соприкосновения и готовиться к вероятному возобновлению наступательных действий в направлении Николаева и Кривого Рога.

"Российские оккупационные силы продолжали подготовку к объявлению о создании "Херсонской народной республики" на фоне повсеместного сопротивления украинцев", - пишет Институт.

Кроме того, эксперты Института изучения войны считают, что российские силы также продолжали готовиться к вероятному фальшивому ракетному удару по молдавской территории Приднестровья, которая незаконно оккупирована российскими войсками.

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